Ateliers Doublage Salle de l’Avison dernier étage Bruyères

Salle de l’Avison dernier étage 19b Rue Général de Gaulle Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

155

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-08 19:00:00

fin : 2026-06-04 21:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-12 2026-03-05 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18

Vous avez toujours rêvé d’incarner vos personnages préférés ?

Que vous soyez amateur passionné ou comédien confirmé, venez tenter l’aventure et plongez dans la peau de vos héros le temps d’un atelier !

Au programme l’objectif de ces ateliers est de vous initier aux techniques du métier du doublage

– Apprendre à synchroniser votre voix avec celle d’un personnage

– Entrer pleinement dans son univers et ses émotions

Venez vivre l’expérience du doublage, et laissez parler votre voix !Tout public

English :

Have you always dreamed of playing your favorite characters?

Whether you’re a passionate amateur or an experienced actor, come and try your hand at this adventure, and immerse yourself in the skin of your heroes for the duration of a workshop!

The aim of these workshops is to introduce you to the techniques of dubbing:

– Learn to synchronize your voice with that of a character

– Enter fully into the character’s world and emotions

Come and experience dubbing, and let your voice do the talking!

