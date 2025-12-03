Ateliers du Fablab -spécial fêtes Fablab Saint-Julien-Chapteuil

Ateliers du Fablab -spécial fêtes

Fablab 30 rue chaussade Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-20

Animations/ateliers du fablab. A partir de 7 ans. Sur inscription.

3/12: création de mug personnalisé (Fablab)

10/12: personnaliser sa boule de Noel au laser (L’échappée)

20/12: création 3D au laser, ton sapin unique à monter toi-même (Fablab)

.

Fablab 30 rue chaussade Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes animation@lassemblee-pop.org

English :

Fablab animations/workshops. Ages 7 and up. Registration required.

3/12: personalized mug creation (Fablab)

10/12: laser-customize your Christmas bauble (L’échappée)

20/12: 3D laser creation of your own unique Christmas tree (Fablab)

L’événement Ateliers du Fablab -spécial fêtes Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal