Ateliers du Fablab -spécial fêtes Fablab Saint-Julien-Chapteuil mercredi 3 décembre 2025.
Fablab 30 rue chaussade Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-20
Animations/ateliers du fablab. A partir de 7 ans. Sur inscription.
3/12: création de mug personnalisé (Fablab)
10/12: personnaliser sa boule de Noel au laser (L’échappée)
20/12: création 3D au laser, ton sapin unique à monter toi-même (Fablab)
Fablab 30 rue chaussade Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes animation@lassemblee-pop.org
English :
Fablab animations/workshops. Ages 7 and up. Registration required.
3/12: personalized mug creation (Fablab)
10/12: laser-customize your Christmas bauble (L’échappée)
20/12: 3D laser creation of your own unique Christmas tree (Fablab)
