ATELIERS DU GOÛT AUTOUR DE L’OLIVE ! Galerie des Hospic Canet-en-Roussillon

ATELIERS DU GOÛT AUTOUR DE L’OLIVE !
Galerie des Hospic Avenue de Sainte-Marie Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : 2026-05-02 18:00:00
fin : 2026-05-02 20:00:00
2026-05-02
Un atelier gourmand et authentique au cœur de Canet-Village pour les amoureux des bons produits, les curieux du goût et tous ceux qui souhaitent redécouvrir l’olive autrement.
Galerie des Hospic Avenue de Sainte-Marie Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
An authentic gourmet workshop in the heart of Canet-Village for lovers of good produce, those curious about taste and all those who wish to rediscover olives in a different way.
L’événement ATELIERS DU GOÛT AUTOUR DE L’OLIVE ! Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-03 par CANET TOURISME