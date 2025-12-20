Ateliers du Kare Un conte de Noël à découvrir en famille ! POLE CULTUREL DE MUGRON Mugron
POLE CULTUREL DE MUGRON PLACE FREDERIC BASTIAT Mugron Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Prêts pour un après-midi féerique
Le Kl’Hub et les Ateliers du Kare vous invitent au pôle culturel de Mugron pour plonger dans l’univers magique de Hara à la rencontre des faiseurs de son !
Un conte musical enchanteur, suivi d’un goûter gourmand pour partager un moment chaleureux en famille.
Mardi 23 décembre
15h 17h
Pôle Culturel Mugron
Un rendez-vous gratuit, doux, bienveillant… et parfait pour éveiller les oreilles comme l’imagination
Venez vivre la magie avec nous ! .
POLE CULTUREL DE MUGRON PLACE FREDERIC BASTIAT Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 79 82 05 28 leklhub.tdc@gmail.com
