Ateliers du patrimoine, Pôle culturel Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues

Informations pratiques

Ateliers du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00 Pôle culturel Jean-Claude Izzo Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Des ateliers ludiques proposés tout au long de la journée au pôle culturel : ateliers d’écriture à la plume comme autrefois, création de puzzles, de cartes postales, de cocottes et quizz… pour apprendre et découvrir le patrimoine de la ville en s’amusant.

Pôle culturel Jean-Claude Izzo Avenue des Anciens Combattants, 13220 Châteauneuf-les-Martigues, France Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442769016 https://www.chateauneuflesmartigues.fr/loisirs-et-sorties/culture Le service des Archives municipales se situe au sein du pôle culturel Jean-Claude Izzo. Il collecte, classe, conserve et communique les fonds ayant un lien avec la ville, qui leur sont confiés par l’administration communale et par les particuliers. Ainsi, il participe à la constitution de la mémoire Châteauneuf-les-Martigues.

La salle de lecture est accessible sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Des ateliers ludiques proposés tout au long de la journée au pôle culturel : ateliers d’écriture à la plume comme autrefois, création de puzzles, de cartes postales, de cocottes et quizz… pour et…

© Châteauneuf-les-Martigues