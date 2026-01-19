Ateliers du patrimoine Viens apprendre la gravure Chartres
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Début : Vendredi 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-20
Animé par une bibliothécaire.
À partir de 8 ans. 10 enfants. .
English :
Hosted by a librarian.
