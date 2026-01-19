Ateliers du patrimoine Viens apprendre la gravure Chartres

Ateliers du patrimoine Viens apprendre la gravure

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

2026-02-20

Animé par une bibliothécaire.

À partir de 8 ans. 10 enfants. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Hosted by a librarian.

