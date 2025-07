Ateliers du petit ânier Steph’Ânes 19 chemin de la boulagerie Fleuriel

Ateliers du petit ânier Steph’Ânes 19 chemin de la boulagerie Fleuriel lundi 7 juillet 2025.

Ateliers du petit ânier

Steph’Ânes 19 chemin de la boulagerie 19 chemin de la boulagerie Fleuriel Allier

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-07-07

Un atelier dure environ 1 heure et est accessible à tous les enfants dès 5 ans, accompagné par un adulte.

Viens découvrir l’univers de l’âne, cet animal si attachant et affectueux, avec des copains ou ta famille !

.

Steph’Ânes 19 chemin de la boulagerie 19 chemin de la boulagerie Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 28 33 stephaneprojets@gmail.com

English :

A workshop lasts around 1 hour and is open to all children aged 5 and over, accompanied by an adult.

Come and discover the world of the donkey, this endearing and affectionate animal, with friends or family!

German :

Ein Workshop dauert etwa 1 Stunde und ist für alle Kinder ab 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen geeignet.

Entdecke mit deinen Freunden oder deiner Familie die Welt des Esels, dieses liebenswerten und anhänglichen Tieres!

Italiano :

Il laboratorio dura circa 1 ora ed è aperto a tutti i bambini dai 5 anni in su, accompagnati da un adulto.

Venite a scoprire il mondo dell’asino, questo animale tenero e affettuoso, con gli amici o la famiglia!

Espanol :

El taller dura aproximadamente 1 hora y está abierto a todos los niños a partir de 5 años, acompañados de un adulto.

Ven a descubrir el mundo del burro, este animal entrañable y cariñoso, ¡con amigos o en familia!

L’événement Ateliers du petit ânier Fleuriel a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule