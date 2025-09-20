Ateliers du savoir-faire médiéval Château du Coudray Salbart Échiré
Ateliers du savoir-faire médiéval Château du Coudray Salbart Échiré samedi 20 septembre 2025.
Ateliers du savoir-faire médiéval 20 et 21 septembre Château du Coudray Salbart Deux-Sèvres
Prix des activités : taille de pierre : 8€, Corde : gratuit, Beurre : gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
️ Ateliers avec Les Amis du Coudray-Salbart et l’Atelier de l’Excellence
Participez à trois ateliers ludiques et pédagogiques, proposés dans le cadre des Journées européennes du patrimoine :
Atelier taille de pierre
Initiez-vous à la taille de pierre et repartez avec votre propre création !
Tarif : 8 €
Atelier corderie
Apprenez à fabriquer une corde comme autrefois… et repartez avec !
✅ Gratuit
Atelier fabrication du beurre
Découvrez les gestes traditionnels de la fabrication du beurre d’Échiré, produit d’exception.
Uniquement le samedi matin
✅ Gratuit
Château du Coudray Salbart 1506 Chemin du Château Salbart, 79410 Échiré Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 79 25 71 07 https://www.coudraysalbart.fr Bâti dans la 1ère moitié du XIIIe siècle, le château-fort de Coudray-Salbart est une forteresse militaire remarquable.
Une architecture riche : des salles dans un état exceptionnel de conservation dont 12 salles voûtées de styles architecturaux variés (8 ouvertes au public).
Un système de défense comportant une gaine périphérique (couloir à l’intérieur des courtines) unique en Europe.
Une histoire mystérieuse : le premier document décrivant cet édifice date de 1460, alors que le début de la construction remonterait à 1202/1204. Classé au titre des Monuments historiques, il fait l’objet de toutes les attentions des Amis du Coudray-Salbart depuis 1961 et de son propriétaire, la Communauté d’Agglomération du Niortais depuis 2000. D’importantes restaurations ont été réalisées dans ce fleuron de l’architecture militaire très peu remanié. Accessibilité PMR : Limité.
Journées européennes du patrimoine 2025
© Collectif Alirebleco