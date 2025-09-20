Ateliers du savoir-faire médiéval Château du Coudray Salbart Échiré

Ateliers du savoir-faire médiéval Château du Coudray Salbart Échiré samedi 20 septembre 2025.

Ateliers du savoir-faire médiéval 20 et 21 septembre Château du Coudray Salbart Deux-Sèvres

Prix des activités : taille de pierre : 8€, Corde : gratuit, Beurre : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Ateliers avec Les Amis du Coudray-Salbart et l’Atelier de l’Excellence

Participez à trois ateliers ludiques et pédagogiques, proposés dans le cadre des Journées européennes du patrimoine :

Atelier taille de pierre

Initiez-vous à la taille de pierre et repartez avec votre propre création !

Tarif : 8 €

Atelier corderie

Apprenez à fabriquer une corde comme autrefois… et repartez avec !

✅ Gratuit

Atelier fabrication du beurre

Découvrez les gestes traditionnels de la fabrication du beurre d’Échiré, produit d’exception.

Uniquement le samedi matin

✅ Gratuit

Château du Coudray Salbart 1506 Chemin du Château Salbart, 79410 Échiré Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 79 25 71 07 https://www.coudraysalbart.fr Bâti dans la 1ère moitié du XIIIe siècle, le château-fort de Coudray-Salbart est une forteresse militaire remarquable.

Une architecture riche : des salles dans un état exceptionnel de conservation dont 12 salles voûtées de styles architecturaux variés (8 ouvertes au public).

Un système de défense comportant une gaine périphérique (couloir à l’intérieur des courtines) unique en Europe.

Une histoire mystérieuse : le premier document décrivant cet édifice date de 1460, alors que le début de la construction remonterait à 1202/1204. Classé au titre des Monuments historiques, il fait l’objet de toutes les attentions des Amis du Coudray-Salbart depuis 1961 et de son propriétaire, la Communauté d’Agglomération du Niortais depuis 2000. D’importantes restaurations ont été réalisées dans ce fleuron de l’architecture militaire très peu remanié. Accessibilité PMR : Limité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Collectif Alirebleco