Ateliers du Suquet des artistes Suquet des artistes Cannes

Ateliers du Suquet des artistes Suquet des artistes Cannes samedi 20 septembre 2025.

Ateliers du Suquet des artistes 20 et 21 septembre Suquet des artistes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (14h-18h)

Accueil par les artistes selon leur disponibilité dans leurs ateliers

Rens. 04 97 06 42 63

Lignes de bus : navette Suquet

Suquet des artistes 7 rue Saint-Dizier, 06407 Cannes Cannes 06407 Vallon Provençal Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.cannes.com

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (14h-18h)

©Olivia Paroldi