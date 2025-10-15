Ateliers Duo-Rencontre Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Ateliers Duo-Rencontre Musée des Beaux-Arts de Dole mercredi 15 octobre 2025.

85 Rue des Arènes Dole Jura

Gratuit

14:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Dans le cadre des Semaines d’information sur la Santé mentale en Pays dolois.

Une animatrice du musée des Beaux-Arts de Dole vous propose un atelier d’arts plastiques à réaliser à deux avec une personne… que vous ne connaissez pas ! Laissez-vous porter et faites de belles rencontres ! Sur réservation au 03.84.79.25.85 ou à reservation-musee@dole.fr. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 accueil-musee@dole.org

