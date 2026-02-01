Ateliers duos à la découverte de l’argile à Gréalou Gréalou

Ateliers duos à la découverte de l’argile à Gréalou

salle de cantine Gréalou Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Atelier créatif en duo destiné aux parents enfants et grands parents enfants à partir de 6 ans

Atelier créatif en duo destiné aux parents enfants et grands parents enfants à partir de 6 ans. Accompagnés par Pascale Masera, les participants découvrent le travail de l argile à travers le modelage de totems. Ce moment de création partagé favorise l imagination, la transmission et la complicité intergénérationnelle dans une ambiance conviviale.

Avec l'associations la LoCollective

.

salle de cantine Gréalou 46160 Lot Occitanie +33 7 67 12 12 06

English :

Creative duo workshop for parents, children and grandparents children aged 6 and over

