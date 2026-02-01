Ateliers duos à la découverte de l’argile à Gréalou Gréalou
Ateliers duos à la découverte de l’argile à Gréalou Gréalou mercredi 25 février 2026.
Ateliers duos à la découverte de l’argile à Gréalou
salle de cantine Gréalou Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 12:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Atelier créatif en duo destiné aux parents enfants et grands parents enfants à partir de 6 ans
Atelier créatif en duo destiné aux parents enfants et grands parents enfants à partir de 6 ans. Accompagnés par Pascale Masera, les participants découvrent le travail de l argile à travers le modelage de totems. Ce moment de création partagé favorise l imagination, la transmission et la complicité intergénérationnelle dans une ambiance conviviale.
Avec l'associations la LoCollective
.
salle de cantine Gréalou 46160 Lot Occitanie +33 7 67 12 12 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative duo workshop for parents, children and grandparents children aged 6 and over
L’événement Ateliers duos à la découverte de l’argile à Gréalou Gréalou a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Figeac