Ateliers duos (lecture et bricolage) à Saint-Pierre-Toirac

Bibliothèque de Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Envie d’un moment doux, créatif et convivial en famille ?

Rejoignez-nous pour des lectures à haute voix pleines d’histoires captivantes, suivies de petits bricolages amusants création de miroirs de poche, badges personnalisés et autres surprises créatives !

Julie, animatrice de La LoCollective, et Marion, parent bénévole passionnée, vous accompagneront tout au long de ce joli moment de partage.

Et bien sûr, un grand merci aux bénévoles de la bibliothèque de Saint-Pierre-Toirac qui rendent ces rencontres possibles.

Petits et grands, venez écouter, créer, imaginer… et repartir avec vos réalisations et des étoiles plein les yeux !

Ateliers adultes/enfants- Adapté à tous les âges Gratuit

Infos et inscription conseillée au 07.67.12.12.06

Bibliothèque de Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 7 67 12 12 06 famille@la-locollective.org

English :

Want a gentle, creative and convivial moment with your family?

Join us for read-alouds full of captivating stories, followed by fun little crafts: creating pocket mirrors, personalized badges and other creative surprises!

Julie, host of La LoCollective, and Marion, a passionate parent volunteer, will accompany you throughout this lovely moment of sharing.

And of course, a big thank you to the volunteers from the Saint-Pierre-Toirac library who make these encounters possible.

Little ones and grown-ups alike, come and listen, create, imagine… and leave with your creations and stars in your eyes!

Adult/child workshops- Suitable for all ages Free

Information and registration advised on 07.67.12.12.06

L’événement Ateliers duos (lecture et bricolage) à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Figeac