Les ateliers Un Passeport pour Demain c’est un rendez-vous par mois sur un thème lié à la transition écologique.

En Février, on vous propose deux rendez vous au jardin pour en savoir plus sur la vie dans les sols.

– Samedi 21 février de 15 à 17h

Découverte des sols à l’école des jardiniers

Julie Murez de L’école des jardiniers à St Brice Courcelles vous fait découvrir l’approche agro-écologique des sols.

– Samedi 28 février de 14 à 16h

Des sols vivants, pourquoi faire ?

Sébastien Manteau vous invite au jardin pédagogique du Parc de Champagne, pour observer la vie dans les sols et comparer différentes techniques pour la favoriser.

