Différents lieux dans la ville Reims Marne
Les ateliers Un Passeport pour Demain c’est un rendez-vous par mois sur un thème lié à la transition écologique.
En Février, on vous propose deux rendez vous au jardin pour en savoir plus sur la vie dans les sols.
– Samedi 21 février de 15 à 17h
Découverte des sols à l’école des jardiniers
Julie Murez de L’école des jardiniers à St Brice Courcelles vous fait découvrir l’approche agro-écologique des sols.
– Samedi 28 février de 14 à 16h
Des sols vivants, pourquoi faire ?
Sébastien Manteau vous invite au jardin pédagogique du Parc de Champagne, pour observer la vie dans les sols et comparer différentes techniques pour la favoriser.
Réservez votre place dès maintenant ! .
