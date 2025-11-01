Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers éco-créatif chez Artichaut Association Artichaut Moulins

Ateliers éco-créatif chez Artichaut Association Artichaut Moulins samedi 1 novembre 2025.

Ateliers éco-créatif chez Artichaut

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-14 18:00:00

Date(s) :
2025-11-01 2025-11-06 2025-11-08 2025-11-13 2025-11-15 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-28 2025-11-29

Association Artichaut, art, culture et artisanat.
  .

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39  artichautcestnous@gmail.com

English :

Association Artichaut, arts, culture and crafts.

German :

Verein Artischocke, Kunst, Kultur und Kunsthandwerk.

Italiano :

Associazione Artichaut, arte, cultura e artigianato.

Espanol :

Asociación Artichaut, arte, cultura y artesanía.

L’événement Ateliers éco-créatif chez Artichaut Moulins a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région