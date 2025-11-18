Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers éco-créatif Association Artichaut Moulins

Ateliers éco-créatif Association Artichaut Moulins mardi 18 novembre 2025.

Ateliers éco-créatif

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 14:00:00
fin : 2025-11-28 17:00:00

Date(s) :
2025-11-18 2025-11-21 2025-11-23 2025-11-28

Association culturelle et artistique.
  .

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39  artichautcestnous@gmail.com

English :

Cultural and artistic association.

German :

Kultur- und Kunstverein.

Italiano :

Associazione culturale e artistica.

Espanol :

Asociación cultural y artística.

L’événement Ateliers éco-créatif Moulins a été mis à jour le 2025-10-02 par Office du tourisme de Moulins & sa région