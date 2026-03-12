Ateliers écriture à la Librairie Livre au trésor

D9 Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Brigitte, animatrice d’ateliers d’écriture, vous propose de vous réunir.

Les participants sont invités à écrire à partir de propositions simples et ludiques, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Ouvert à tous I Durée 2h30

Séance d’essai 10 euros I 20 euros les suivantes

Brigitte H. , animatrice d’ateliers d’écriture, propose de vous réunir pour écrire ensemble.

Son approche

Par de petites propositions simples, vous amener à écrire. Tout est déjà en vous. Parfois on ne sait pas bien comment l’exprimer. Alors c’est l’occasion d’écrire, ce que vous auriez envie d’imaginer, ce qui vous fait du bien, ou non…Ce dont vous rêvez, ce qui vous questionne.

Sous forme de petits jeux, permettre l’expression et l’ouverture. Dans la confiance et la bienveillance. Dans l’écoute mutuelle. En prenant son temps. En partageant. Enrichis des mots de chacun.

Programmation le dimanche à Librairie Livre au Trésor d’Authon du Perche de 15h à 17h30

12 avril, 10 mai & 14 juin

Pour Nogent le Rotrou, voir fiche dédiée; Merci ) .

D9 Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 03 99 08 07 bhynderick@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brigitte, writing workshop leader, invites you to get together.

Participants are invited to write using simple, playful suggestions, in a friendly, caring atmosphere.

Open to all I Duration: 2h30

Trial session 10 euros I 20 euros for subsequent sessions

L’événement Ateliers écriture à la Librairie Livre au trésor Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-03-12 par OTs DU PERCHE