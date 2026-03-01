Ateliers écriture à l’ASJ

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 14:00:00

fin : 2026-03-30 16:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Brigitte, animatrice d’ateliers d’écriture, vous propose de vous réunir.

Les participants sont invités à écrire à partir de propositions simples et ludiques, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Ouvert à tous I séance d’essai 10 euros ensuite 20 euros la séance de 2h.

Brigitte H. , animatrice d’ateliers d’écriture, propose de vous réunir pour écrire ensemble.

Son approche

Par de petites propositions simples, vous amener à écrire. Tout est déjà en vous. Parfois on ne sait pas bien comment l’exprimer. Alors c’est l’occasion d’écrire, ce que vous auriez envie d’imaginer, ce qui vous fait du bien, ou non…Ce dont vous rêvez, ce qui vous questionne.

Sous forme de petits jeux, permettre l’expression et l’ouverture. Dans la confiance et la bienveillance. Dans l’écoute mutuelle. En prenant son temps. En partageant. Enrichis des mots de chacun.

Programmation à l’ASJ de Nogent Le Rotrou

Les lundis de 14h à 16h => 30 mars, 4 mai et 8 juin,

Pour Authon du Perche voir la fiche dédiée. .

36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 03 99 08 07 bhynderick@gmail.com

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English :

Brigitte, writing workshop leader, invites you to get together.

Participants are invited to write using simple, playful suggestions, in a friendly, caring atmosphere.

Open to all I trial session 10 euros then 20 euros for a 2-hour session.

L’événement Ateliers écriture à l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-12 par OTs DU PERCHE