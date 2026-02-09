Ateliers écriture (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde

Ateliers écriture (Médiathèque du centre ville)

Ateliers écriture (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde samedi 14 février 2026.

Ateliers écriture (Médiathèque du centre ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-14 2026-02-28

Atelier écriture.
2h
A 10h.   .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers écriture (Médiathèque du centre ville)

L’événement Ateliers écriture (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-05 par Brive Tourisme