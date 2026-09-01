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AGENDA · Villers-la-Ville

Ateliers écriture Villers-la-Ville

mardi 22 septembre 2026 · Villers-la-Ville

Ateliers écriture Villers-la-Ville

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
salle Le Chaudron
Ville
70110 Villers-la-Ville
Département
Haute-Saône
Tarif
5 5 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Villers-la-Ville

Ateliers écriture

salle Le Chaudron Villers-la-Ville Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:00:00
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-09-22

L’association Villa Caprilus vous propose des ateliers pour vous essayer à l’écriture, sur différents thèmes.
Inscription obligatoire. 5€ mini / personne et par inscription.   .

salle Le Chaudron Villers-la-Ville 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 69 84 53 

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English : Ateliers écriture

L’événement Ateliers écriture Villers-la-Ville a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL