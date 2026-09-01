Ateliers écriture Villers-la-Ville
mardi 22 septembre 2026 · Villers-la-Ville
Informations pratiques
Villers-la-Ville
Ateliers écriture
salle Le Chaudron Villers-la-Ville Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:00:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-09-22
L’association Villa Caprilus vous propose des ateliers pour vous essayer à l’écriture, sur différents thèmes.
Inscription obligatoire. 5€ mini / personne et par inscription. .
salle Le Chaudron Villers-la-Ville 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 69 84 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers écriture
L’événement Ateliers écriture Villers-la-Ville a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL