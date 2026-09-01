Informations pratiques

Villers-la-Ville

Ateliers écriture

salle Le Chaudron Villers-la-Ville Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-09-22

L’association Villa Caprilus vous propose des ateliers pour vous essayer à l’écriture, sur différents thèmes.

Inscription obligatoire. 5€ mini / personne et par inscription. .

salle Le Chaudron Villers-la-Ville 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 69 84 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers écriture

L’événement Ateliers écriture Villers-la-Ville a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL