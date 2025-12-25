Ateliers en duo Parent-Enfant Danse 18 mois-3 ans, Atelier 77 Paris

Cet atelier bienveillant invite enfants et parents à entrer en communication par le mouvement et le jeu. De la danse, du rythme, des chants, des comptines, de l’écoute musicale, des jeux… et des rires ! Alternant moments dynamiques et temps calmes, les duos exploreront avec complicité la coordination, le sens de l’équilibre, le déplacement dans l’espace et le rapport aux autres.

Différents univers musicaux amèneront différentes manières de danser : au programme, de la musique classique, jazz, des musiques du monde et actuelles !

DURANT L’ATELIER, 1 PARENT ACCOMPAGNE 1 ENFANT. LE PARENT PRÉSENT PARTICIPE ÉGALEMENT À L’ACTIVITÉ !

Petits groupes pour favoriser le bien-être de chacun.

Dates 2025-2026 : Dimanche 10h-11h ou 11h-12h

14 septembre, 28 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 30 novembre, 25 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril, 14 juin

Atelier 77 : 77 rue de Charonne, 75011.

Code A1296. Salle à droite dans la courM° Charonne, Faidherbe, Voltaire

Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant)

En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Tenue conseillée : vêtements souples ; pieds nus ou en chaussettes.

Ateliers Danse en famille Parent-Enfant 18 mois (marche assurée) – 3 ans

Inscription à la séance

Le dimanche 25 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 25 janvier 2026

de 10h00 à 11h00

payant Tarif à la séance: 25 € (1 parent + 1 enfant) Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Atelier 77 77 rue de Charonne 75011 Paris

https://compagniemaya.com +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011/ https://www.facebook.com/compagniemaya75011/



