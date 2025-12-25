Ateliers en duo parent-enfant Danse-Yoga 3-6 ans, Studio DTM Paris

La Danse-Yoga, c’est un temps ludique et de partage privilégié.

Une pratique hors des limites du tapis de yoga, pour retrouver la fluidité et la spontanéité du corps en mouvement. À travers des mouvements de danse, des jeux de yoga, des postures en binôme ou en groupe, de l’acro-équilibre, autour d’une histoire, en musique, parents et enfants découvrent une nouvelle façon d’être et de « yoga-danser » ensemble.

Durant l’atelier, petits et grands s’accompagnent, s’amusent, se soutiennent, se transforment, s’expriment, investissent leur corps et aussi l’espace… Les séances sont en petit groupe pour ainsi favoriser le bien-être et l’expression libre de chaque duo.

Tenue conseillée : des vêtements souples.

Dates 2025-2026 : Dimanche 10h-11h ou 11h-12h

21 septembre, 12 octobre, 23 novembre, 7 décembre, 25 janvier, 15 février, 22 mars, 12 avril, 31 mai, 14 juin

Tél.: 06 12 96 65 98 / E-mail: contact@compagniemaya.com

Studio DTM : 6 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris



En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Ateliers en famille dès 3 ans!



Dimanche 11h-12h



www.compagniemaya.com



contact@compagniemaya.com ou 06 12 96 65 98

Le dimanche 25 janvier 2026

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 25 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

payant Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant) Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Studio DTM 6 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris 75011 Paris

https://compagniemaya.com/ateliers-duo-danse-yoga-3-6-ans/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis



