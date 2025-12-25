Ateliers en duo Parent-Enfant Hip-hop 6-10 ans, Studio Bréguet Paris

Un atelier en famille Parent-Enfant pour découvrir les bases du Hip-hop dans les rires et la bonne humeur !

Julie vous entraînera dans les rythmes endiablés des danses urbaines et des percussions corporelles. Une belle initiation en DUO pour un moment privilégié avec votre enfant. Entrez dans la danse et partagez la joie du mouvement en binôme avec complicité et complémentarité !

Inscription à la séance.

Un duo = 1 parent+1 enfant. Inscription à la séance 16h ou 17h

www.compagniemaya.com

Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com

Samedi 17h-18h : 6-10 ans

27 septembre, 11 octobre, 22 novembre, 6 décembre, 17 janvier, 7 février, 21 mars, 9 mai, 6 juin

Le parent participe également à l’activité.

Tenue conseillée: des vêtements souples et une paire de baskets.

Atelier Hip-hop en famille Parent-Enfant 6-10 ans

Le samedi 17 janvier 2026

de 17h00 à 18h00

payant 25 € pour un duo (parent+enfant) Public enfants et adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans.

Studio Bréguet 27 rue Bréguet, 75011 75011 Paris

https://compagniemaya.com/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/pg/compagniemaya75011/ https://www.facebook.com/pg/compagniemaya75011/



