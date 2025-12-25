Ateliers en famille Parent-Enfant Théâtre & émotions 4-8 ans, Atelier 77 Paris

Cet atelier en famille Parent-Enfant invite à un moment privilégié avec son enfant par le biais de jeux créatifs, imaginatifs, empruntés au Théâtre. Un espace bienveillant pour favoriser l’écoute, la confiance et l’estime de soi.

Dans la bonne humeur et les rires, de petits jeux en duo permettront de créer une petite bulle de bien-être pour une ouverture vers l’Autre, les Autres.

Durant l’atelier, 1 parent accompagne 1 enfant. Le parent présent participe également à l’activité !

Petits groupes pour favoriser le bien-être de chacun.

Dates 2025-2026 : Dimanche 10h-11h ou 11h-12h

21 septembre, 5 octobre, 23 novembre, 7 décembre, 18 janvier, 15 février, 22 mars, 31 mai, 21 juin

En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Ateliers en famille ludiques et bienveillants:

Théâtre & émotions parent-enfant 4-8 ans



Inscription à la séance



2025-2026



www.compagniemaya.com



Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com

Le dimanche 18 janvier 2026

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 18 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

payant Tarif à la séance: 25 € (1 parent + 1 enfant) Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-18T11:00:00+01:00

fin : 2026-01-18T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-18T10:00:00+02:00_2026-01-18T11:00:00+02:00;2026-01-18T11:00:00+02:00_2026-01-18T12:00:00+02:00

Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011 75011 Paris

https://compagniemaya.com/atelier-theatre-emotions/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011/ https://www.facebook.com/compagniemaya75011/



Afficher la carte du lieu Atelier 77 et trouvez le meilleur itinéraire

