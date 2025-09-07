Ateliers en famille YOGA parent-enfant 3-6 ans L’Atelier 77 Paris

Ateliers en famille YOGA parent-enfant 3-6 ans L’Atelier 77 Paris dimanche 7 septembre 2025.

L’approche ludique du Yoga Parent/Enfant mêle les enseignements et valeurs traditionnelles du yoga (respiration, relaxation, postures, concentration, méditation) avec des jeux, des activités, des chants et des rires !

Les enfants pratiquent le yoga, la méditation et les exercices de respiration tout en s’amusant !

Un moment de partage Parent/Enfant dans la douceur et la bienveillance! Venez prendre le temps d’une pause et d’un moment privilégié avec votre enfant.

Durant l’atelier, 1 parent accompagne 1 enfant. Le parent présent participe également à l’activité Yoga !

Lieux des cours: L’atelier 77: 77 rue de Charonne, 75011 Paris. M° Voltaire

Tenue conseillée: vêtements souples. Nous fournissons tapis de sol et coussins.

Dates 2025-2026 : Dimanche 10h-11h ou 11h-12h

7 septembre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 1er février, 29 mars, 7 juin

Tél.: 06 12 96 65 98 / E-mail: contact@compagniemaya.com

Inscrivez-vous ici!

En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Ateliers en famille dès 3 ans!



Dimanche 10h-11h



Renseignements: www.compagniemaya.com



contact@compagniemaya.com ou 06 12 96 65 98

Le dimanche 07 septembre 2025

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 07 septembre 2025

de 10h00 à 11h00

payant Réservation à la séance : 25 € pour un duo (un duo = 1 parent + 1 enfant) Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

L’Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011 75011 77 rue de Charonne, 75011Paris

https://compagniemaya.com/ateliers-yoga-parent-enfant/