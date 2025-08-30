Ateliers en lien avec l’Exposition Street Art, du Graffiti aux Installations LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Ateliers en lien avec l’Exposition Street Art, du Graffiti aux Installations LONGNY AU PERCHE Longny les Villages mercredi 12 novembre 2025.
Ateliers en lien avec l’Exposition Street Art, du Graffiti aux Installations
LONGNY AU PERCHE 6 Rue du square Eugène Cordier Longny les Villages Orne
Début : 2025-11-12 15:30:00
fin : 2025-11-12 17:00:00
2025-11-12 2025-12-06
Dans le cadre de l’exposition Street Art, du Graffiti aux Installations , du 20 août au 13 décembre 2025, les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent des ateliers d’initiation et de sensibilisation au Graff.
Sur un carton entoilé, les participants s’amuseront à réaliser leur propre graff et repartiront avec leur œuvre. A partir de 8 ans, sur réservation.
Samedi 30 août 10 à 11h30, médiathèque de Longny
Mercredi 17 septembre 15h30 à 17h, médiathèque de Longny
Samedi 4 octobre 10 à 11h30, médiathèque de Longny
Mercredi 12 novembre 15h30 à 17h, médiathèque de Longny
Samedi 6 décembre 10 à 11h30, médiathèque de Longny .
LONGNY AU PERCHE 6 Rue du square Eugène Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
