Ateliers en scène à Trempo La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Nantes

Ateliers en scène à Trempo Lundi 15 décembre, 18h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-15T18:30:00 – 2025-12-15T22:30:00

Fin : 2025-12-15T18:30:00 – 2025-12-15T22:30:00

Les musiciens et musiciennes de l’école de Trempo interprètent leur répertoire en public. Une étape importante de leur parcours musical, qu’ils et elles abordent parfois pour la première fois.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert chanson rock