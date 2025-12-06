Ateliers en scène Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 19:00 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Les groupes enfants et ados créés au sein de l’école de musique montent sur scène et présentent leurs morceaux. L’occasion rêvée de mettre à profit les heures à pratiquer ensemble en studio.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com