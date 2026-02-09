Ateliers en scène Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 19:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Les musiciens et musiciennes de l’école de Trempo interprètent leur répertoire en public. Une étape importante de leur parcours musical, qu’ils·elles abordent parfois pour la première fois.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



Afficher la carte du lieu Trempo – La Fabrique Ile de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

