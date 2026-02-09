Ateliers Enfant Parent Au piano des couleurs Saint-Julien-Chapteuil
Ateliers Enfant Parent Au piano des couleurs Saint-Julien-Chapteuil samedi 28 février 2026.
Ateliers Enfant Parent Au piano des couleurs
5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarifs dégressifs à partir de plusieurs séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-22 2026-03-29
Et si vos enfants vous invitaient à explorer le geste libre à travers les couleurs ?
Au Piano des couleurs propose des ateliers peinture Enfant–Parent de janvier à mars à Saint-Julien-Chapteuil.
.
5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 84 21 09 contact@aupianodescouleurs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if your children invited you to explore the free gesture through colors?
Au Piano des couleurs offers children’s and parents’ painting workshops from January to March in Saint-Julien-Chapteuil.
L’événement Ateliers Enfant Parent Au piano des couleurs Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal