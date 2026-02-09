Ateliers Enfant Parent Au piano des couleurs Saint-Julien-Chapteuil

Ateliers Enfant Parent Au piano des couleurs

5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarifs dégressifs à partir de plusieurs séances

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-22 2026-03-29

Et si vos enfants vous invitaient à explorer le geste libre à travers les couleurs ?

Au Piano des couleurs propose des ateliers peinture Enfant–Parent de janvier à mars à Saint-Julien-Chapteuil.

5 place Saint Robert Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 84 21 09 contact@aupianodescouleurs.fr

English :

What if your children invited you to explore the free gesture through colors?

Au Piano des couleurs offers children’s and parents’ painting workshops from January to March in Saint-Julien-Chapteuil.

