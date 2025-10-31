Ateliers enfants, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Ateliers enfants, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon vendredi 31 octobre 2025.

Ateliers enfants, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Ateliers enfants avec Amélie Roptin Neyron.

9h45/11h les petits monstres magnétiques. Un atelier spécialement pensé pour les plus jeunes crée ton personnage monstrueux en magnets colorés et repars avec ta création.

11h/12h15 calaveras colorées. Fabrique et décore ta tête de mort inspirée du Día de los Muertos. Un atelier haut en couleurs pour célébrer la fête mexicaine ! (Sur inscription).

14h/17h projection Día de los Muertos . Projection d’un court métrage sur el Día de los Muertos, suivi par une chasse aux bonbons. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

