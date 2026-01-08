Ateliers enfants, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Ateliers enfants, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

9h45/11h La Préhistoire, ça colle ! 4-8 ans.

À travers une découverte ludique de la Préhistoire, les enfants explorent le quotidien des premiers chasseurs cueilleurs et les animaux qui peuplaient leur environnement. Après ce temps de découverte, ils réalisent des magnets inspirés de l’art préhistorique, qu’ils pourront emporter et afficher chez eux.

11h/12h15 la Préhistoire se met en bijoux 8–12 ans.

Après une introduction à la vie quotidienne à la Préhistoire, les enfants découvrent les bijoux et parures portés par les premiers humains. En s’inspirant de vestiges archéologiques, ils créent leur propre parure, tout en comprenant le rôle des objets et des

matériaux à cette époque. .

