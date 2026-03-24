Ateliers enfants, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Ateliers enfants, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 15:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Ateliers enfants avec Amélie Roptin Neyron.

10h/11h30 Vases grecs Mythes en images (4/8 ans). À travers une introduction à la Grèce antique et à ses grands récits mythologiques, les enfants découvrent l’art de la

céramique grecque. Ils décorent leur propre vase en s’inspirant des figures et des scènes mythologiques, tout en comprenant le lien entre art et narration.

14h/15h30 Ta BD de l’Odyssée (8/12 ans). Après une découverte des aventures d’Ulysse, les enfants plongent dans l’univers de la bande dessinée. Ils créent leur propre BD inspirée de l’Odyssée, en imaginant personnages, décors et séquences narratives.

Sur inscription. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Ateliers enfants, à la Micro-Folie

L’événement Ateliers enfants, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran