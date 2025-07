Ateliers enfants au cinéma La Rivière Cinéma La Rivière – Étel

Ateliers enfants au cinéma La Rivière Cinéma La Rivière – Étel jeudi 17 juillet 2025.

Ateliers enfants au cinéma La Rivière

Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-07-17

Cet été votre cinéma propose des ateliers aux enfants de 5 à 15 ans.

Chaque atelier est couplé à un film (sauf Réalisation) sur lequel il s’adosse :

* Jeudi 17 juillet 2025 à 10h Atelier Mashup, durée 2h + Film Amélie et la métaphysiques des tubes à 14h

* Mercredi 23 juillet 2025 à 10h Atelier Réalisation à 12h30 et de 14h à 16h30, durée 5h

* Mercredi 30 juillet 2025 à 14h Atelier Bruitage, durée 1h30 + Film Flow, Le chat qui n’avait plus peur de l’eau à 16h

* Jeudi 7 août 2025 à 14h30 Atelier Papier Découpé, durée 1h + Film Maya donne-moi un autre titre à 16h00

* Jeudi 14 août 2025 à 14h Atelier Doublage, durée 1h30 + Film Les Bad Guys 2 à 15h45

Séance de cinéma + atelier = 10€ (excepté l’atelier Réalisation à 15 euros).

Inscriptions par mail en écrivant à pravine.cinephare@gmail.com et en précisant les nom/prénom/âge de l’enfant et le numéro de téléphone responsable.

Précisions sur le flyer du cinéma. .

Cinéma La Rivière – 11 Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 84 41 95 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers enfants au cinéma La Rivière Étel a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon