Maison des Douanes 46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Jeudi 2025-05-01 09:45:00

fin : 2025-05-01 11:45:00

2025-05-01 2025-07-24 2025-08-12 2025-10-30

Au travers des animations proposées autour de l’exposition « Vivian Maier, Au bord du monde », venez découvrir les œuvres, les techniques et les thématiques de l’une des plus grandes photographes du 20e siècle.

Maison des Douanes 46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 64 95

English :

Come and discover the works, techniques and themes of one of the greatest photographers of the 20th century, through events organized around the exhibition « Vivian Maier, Au bord du monde ».

German :

Entdecken Sie in den Veranstaltungen rund um die Ausstellung « Vivian Maier, Au bord du monde » die Werke, Techniken und Themen einer der größten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts.

Italiano :

Venite a scoprire le opere, le tecniche e i temi di una delle più grandi fotografe del XX secolo attraverso gli eventi organizzati intorno alla mostra « Vivian Maier, On the Edge of the World ».

Espanol :

Venga a descubrir las obras, las técnicas y los temas de una de las más grandes fotógrafas del siglo XX a través de los actos organizados en torno a la exposición « Vivian Maier, en los confines del mundo ».

