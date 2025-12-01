Ateliers Enfants avec Fab Lab Salle d’Honneur de la Mairie de Montélimar Montélimar

Ateliers Enfants avec Fab Lab

Salle d’Honneur de la Mairie de Montélimar Place Emile Loubet Montélimar Drôme

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10 2025-12-17

Plongez vos enfants dans la magie de Noël grâce aux ateliers créatifs de Fab Lab !

Réalisation de boules de Noël, sapins et maisons de Noël, adorables lutins, traîneaux du Père Noël et bien d’autres surprises.

Salle d’Honneur de la Mairie de Montélimar Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Immerse your children in the magic of Christmas with Fab Lab’s creative workshops!

Create Christmas ornaments, Christmas trees and houses, adorable elves, Santa?s sleighs and many other surprises.

German :

Tauchen Sie Ihre Kinder mit den kreativen Workshops von Fab Lab in die Magie der Weihnachtszeit ein!

Basteln Sie Weihnachtskugeln, Weihnachtsbäume und -häuser, niedliche Elfen, den Schlitten des Weihnachtsmanns und viele andere Überraschungen.

Italiano :

Immergete i vostri bambini nella magia del Natale con i laboratori creativi di Fab Lab!

Realizzate baubles natalizi, alberi e case di Natale, adorabili elfi, slitte di Babbo Natale e tante altre sorprese.

Espanol :

Sumerja a sus hijos en la magia de la Navidad con los talleres creativos de Fab Lab

Crea adornos navideños, árboles y casas de Navidad, adorables elfos, trineos de Papá Noel y muchas otras sorpresas.

