ATELIERS ENFANTS DESSINE ILLE SUR TÊT Ille-sur-Têt

ATELIERS ENFANTS DESSINE ILLE SUR TÊT Ille-sur-Têt mercredi 30 juillet 2025.

ATELIERS ENFANTS DESSINE ILLE SUR TÊT

4 rue du jeu de Paume Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-07-30

L’ exposition « ICI ET AILLEURS » par Sandrine Botigna aura lieu du 25 juillet au 08 août 2025 à l’Espace Mérimée sur Ille sur Têt de 16h00 à 19h00.

Dans ce cadre, Sandrine vous propose des ateliers enfants aux dates suivantes :

30 Juillet, 1er, 2, 6,…

.

4 rue du jeu de Paume Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie botignacreations@gmail.com

English :

The exhibition « ICI ET AILLEURS » by Sandrine Botigna will run from July 25 to August 08, 2025 at the Espace Mérimée on Ille sur Têt from 4pm to 7pm.

Sandrine offers children’s workshops on the following dates:

july 30, 1st, 2nd, 6th,…

German :

Die Ausstellung « ICI ET AILLEURS » von Sandrine Botigna findet vom 25. Juli bis zum 08. August 2025 im Espace Mérimée in Ille sur Têt von 16.00 bis 19.00 Uhr statt.

In diesem Rahmen bietet Sandrine an folgenden Daten Kinderworkshops an:

30. Juli, 1., 2., 6.

Italiano :

La mostra « ICI ET AILLEURS » di Sandrine Botigna si terrà dal 25 luglio all’08 agosto 2025 presso l’Espace Mérimée di Ille sur Têt dalle 16.00 alle 19.00.

Sandrine offrirà laboratori per bambini nelle seguenti date:

30 luglio, 1, 2, 6,…

Espanol :

La exposición « ICI ET AILLEURS » de Sandrine Botigna estará abierta del 25 de julio al 8 de agosto de 2025 en el Espace Mérimée de Ille sur Têt, de 16:00 a 19:00 horas.

Sandrine ofrecerá talleres para niños en las siguientes fechas:

30 de julio, 1, 2, 6,…

L’événement ATELIERS ENFANTS DESSINE ILLE SUR TÊT Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2025-07-26 par OTI ROUSSILLON CONFLENT