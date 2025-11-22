Ateliers enfants d’impression textile au tampon avec Attandi Trawalley à la Galerie du 19M le19m Paris

Au programme

Lors de cet atelier, les enfants sont invités découvrir le block print, une technique artisanale d’impression au tampon, utilisée depuis des siècles pour orner les textiles à la main.

En fabriquant leur propre tampon à partir de feutrine upcyclée, les enfants expérimenteront le geste de l’impression sur une tenture en coton préalablement teinte par l’artiste Attandi Trawalley.

Chaque motif, inspiré des œuvres de l’exposition Trouver son monde, présentée à la Galerie du 19M jusqu’au 14 décembre, devient ainsi un signe, une empreinte, un fragment d’histoire inscrit dans la matière. L’atelier invite à relier geste et mémoire : de la découpe du tampon à l’impression, chaque enfant pourra inscrire un fragment de son imaginaire sur la matière textile.

Les participants repartiront avec leur tampon personnalisé.

À propos d’Attandi Trawalley

Attandi Trawalley (née en 1996, Prétoria, Afrique du Sud) est une artiste multidisciplinaire.

Formée à l’école de la Villa Arson, sa première exposition personnelle Care as a Color a été présentée en 2023 au Consulat Voltaire à Paris. Son travail a été inclus dans plusieurs expositions collectives, dont : 100% L’EXPO à La Grande Halle de la Villette à Paris (2024), Vertigineuses, Selebe Yoon à Dakar (2024), Terminus Mutations à La Villa Arson à Nice (2022), Postcorps au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré à Tours (2022).

Elle fait partie de sa première exposition en institution, Collective Joy! au Palais de Tokyo en 2025.

Attandi Trawalley pendant son atelier ; Crédits : © le19M – Clara Lenoir

Atelier jeune public avec Attandi Trawalley ; Crédits : © le19M – Clara Lenoir

Atelier jeune public avec Attandi Trawalley ; Crédits : © le19M – Clara Lenoir

Atelier jeune public avec Attandi Trawalley ; Crédits : © le19M – Clara Lenoir

Préparer votre visite Les sessions d’ateliers ont lieu les samedis 22 novembre, 29 novembre et 6 décembre, à 11h. La présence d’un adulte est obligatoire durant toute la durée de l’atelier. L’exposition « Trouver son monde » est présentée à la Galerie du 19M jusqu’au 14 décembre.

À l’occasion de l’exposition « Trouver son monde », la Galerie du 19M invite l’artiste Attandi Trawalley à proposer un moment de création collective, où enfants et parents conçoivent et réalisent ensemble un tampon, en vue d’une impression textile.

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 12h15

Le samedi 29 novembre 2025

de 11h00 à 12h15

Le samedi 22 novembre 2025

de 11h00 à 12h15

payant

Atelier d’1h15

15€ sur réservation

Payant pour l’enfant, gratuit pour l’accompagnant

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

le19m 2, place Skanderbeg 75019 Paris

