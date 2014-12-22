Ateliers enfants Et patati et patrimoine Atelier du patrimoine Rouen

Ateliers enfants Et patati et patrimoine

Atelier du patrimoine 27 rue Victor Hugo Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-29 2025-12-30

Ces ateliers proposés par la Métropole dans le cadre du Label Villes et Pays d’Art et d’Histoire sont ouverts aux enfants de 4 ans à 12 ans. Imaginés pour être ludiques, ils sont fondés sur l’observation pour mettre le patrimoine à la portée de tous.

VITRAUX, PASSEURS DE LUMIERE (8-12 ans)

Lundi 22 décembre à 14h

Savais-tu que les vitraux, ces grandes fenêtres colorées que tu peux voir dans les églises, sont les ancêtres de nos bandes dessinées ? Après avoir découvert les secrets de leur fabrication, les histoires merveilleuses qu’ils racontent et comment la lumière devient magique à leur contact, tu fabriqueras une carte originale !

BONS TIC-TAC DU GROS-HORLOGE (6-12 ans)

Mardi 23 décembre à 14h

Cet atelier te permettra de découvrir tous les secrets des cadrans du Gros-Horloge. Sont-ils vraiment en or ? Pourquoi voit-on autant de moutons ? Pourquoi n’y a-t-il qu’une seule aiguille ? Lorsque tu auras percé ces mystères, tu pourras à ton tour fabriquer ton cadran doré.

ARCHI BON ! (7-12 ans)

Lundi 29 décembre à 14h

Après avoir observé sous toutes les coutures la façade d’immeubles riches en décor, nous t’invitons à réaliser ta propre interprétation d’une des façades au moyen de biscuits, chocolat et bonbons. Tu pourras ensuite grignoter ta façade à la maison !

SAINT-ROMAIN SUR LA PISTE DE LA GARGOUILLE (4-6 ans)

Mardi 30 décembre à 14h

C’est l’histoire d’une gargouille, un monstre hideux terrorisant les Rouennais et du courageux Romain … Ainsi débute cette légende rouennaise qui te sera racontée lors d’un parcours en ville. Puis tu réaliseras ton saint Romain accompagné de sa gargouille, accessoire indispensable pour que tu puisses raconter à ton tour cette fabuleuse histoire à tes parents. .

Atelier du patrimoine 27 rue Victor Hugo Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 76 44 95 patrimoine@metropole-rouen-normandie.fr

