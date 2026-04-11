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Ateliers enfants Et patati et patrimoine Atelier du patrimoine Rouen

Ateliers enfants Et patati et patrimoine Atelier du patrimoine Rouen lundi 20 avril 2026.

Lieu : Atelier du patrimoine

Adresse : 27 rue Victor Hugo

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Rouen

Ateliers enfants Et patati et patrimoine

Atelier du patrimoine 27 rue Victor Hugo Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :
2026-04-20

Ces ateliers proposés par la Métropole dans le cadre du Label Villes et Pays d’Art et d’Histoire sont ouverts aux enfants de 4 ans à 12 ans. Imaginés pour être ludiques, ils sont fondés sur l’observation pour mettre le patrimoine à la portée de tous.

Et si on construisait une maison en pan-de-bois (7-12 ans)
Lundi 20 avril

Fabrique ton béton (8-12 ans)
Mardi 21 avril

Ta maison préférée (4-6 ans)
Mercredi 22 avril

Dessine-moi un blason (4-6 ans)
Jeudi 23 avril

Aître ou ne pas aître (8-12 ans)
Vendredi 24 avril   .

Atelier du patrimoine 27 rue Victor Hugo Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 76 44 95  patrimoine@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Ateliers enfants Et patati et patrimoine

L’événement Ateliers enfants Et patati et patrimoine Rouen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Rouen tourisme

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