Ateliers enfants Et patati et patrimoine Atelier du patrimoine Rouen
Ateliers enfants Et patati et patrimoine Atelier du patrimoine Rouen lundi 20 avril 2026.
Rouen
Ateliers enfants Et patati et patrimoine
Atelier du patrimoine 27 rue Victor Hugo Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Ces ateliers proposés par la Métropole dans le cadre du Label Villes et Pays d’Art et d’Histoire sont ouverts aux enfants de 4 ans à 12 ans. Imaginés pour être ludiques, ils sont fondés sur l’observation pour mettre le patrimoine à la portée de tous.
Et si on construisait une maison en pan-de-bois (7-12 ans)
Lundi 20 avril
Fabrique ton béton (8-12 ans)
Mardi 21 avril
Ta maison préférée (4-6 ans)
Mercredi 22 avril
Dessine-moi un blason (4-6 ans)
Jeudi 23 avril
Aître ou ne pas aître (8-12 ans)
Vendredi 24 avril .
Atelier du patrimoine 27 rue Victor Hugo Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 76 44 95 patrimoine@metropole-rouen-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers enfants Et patati et patrimoine
L’événement Ateliers enfants Et patati et patrimoine Rouen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- LES VACANCES DE CAPUCINE THEATRE A L’OUEST Rouen 11 avril 2026
- MERCI AU SUIVANT THEATRE A L’OUEST Rouen 11 avril 2026
- Open Capfinances Kindarena Rouen 11 avril 2026
- À petits petons vers les histoires : tapis à histoires, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 11 avril 2026
- Visite guidée de l’exposition, bibliothèque patrimoniale, Rouen 11 avril 2026