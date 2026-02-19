Ateliers enfants inflorescence

54 Rue Charles de Gaulle Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-11 16:30:00

fin : 2026-03-11 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Place à la créativité !

Les enfants sont invités à découvrir l’univers floral en réalisant des créations. Le thème sera Jardin printanier !

Uniquement sur inscription, places limitées, un acompte est exigible pour valider la réservation.Enfants

25 .

54 Rue Charles de Gaulle Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 84 72 68 inflorescence57@orange.fr

English :

Let’s get creative!

Children are invited to discover the world of flowers by making their own creations. The theme will be Spring Garden !

Registration only, places are limited. A deposit is required to validate the reservation.

L’événement Ateliers enfants inflorescence Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-02-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS