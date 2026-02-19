Ateliers enfants inflorescence Hettange-Grande
Ateliers enfants inflorescence
54 Rue Charles de Gaulle Hettange-Grande Moselle
Tarif : 25 EUR
25
Tarif enfant
Date et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-11 16:30:00
fin : 2026-03-11 18:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Place à la créativité !
Les enfants sont invités à découvrir l’univers floral en réalisant des créations. Le thème sera Jardin printanier !
Uniquement sur inscription, places limitées, un acompte est exigible pour valider la réservation.Enfants
25 .
54 Rue Charles de Gaulle Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 84 72 68 inflorescence57@orange.fr
English :
Let’s get creative!
Children are invited to discover the world of flowers by making their own creations. The theme will be Spring Garden !
Registration only, places are limited. A deposit is required to validate the reservation.
