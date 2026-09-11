Ateliers enfants, Jardin de l’Eglise, Les Angles

Informations pratiques

Ateliers enfants Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Jardin de l’Eglise Gard

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Deux ateliers sont proposés par l’association Totout’Arts. Anaïde anime un atelier de construction, construit ton village pour les enfants de 0-3ans en présence des parents. Mélissande propose un parcours ludique à la découverte du patrimoine des Angles pour les enfants de 6 ans+, en présence des parents. Pour ce second atelier, le nombre d’enfants est limité, une inscription préalable est obligatoire sur le site internet de l’association AVVA-Les Amis du vieux Village des Angles.

L’association Bibliothèque et Culture pour Tous, propose des lectures pour les enfants.

Jardin de l’Eglise Place de l’Eglise 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr »}]

Deux ateliers sont proposés par l’association _Totout’Arts_. Anaïde anime un atelier de construction, _construit ton village_ pour les enfants de 0-3ans en présence des parents. Mélissande propose un…

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