ATELIERS ENFANTS Montpellier

ATELIERS ENFANTS

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

À l’atelier, les enfants apprennent la méthodologie du designer, ils découvrent et pratiquent le design graphique, d’espace, d’objet et textile.

Ateliers tous les mercredis

À l’atelier, les enfants apprennent la méthodologie du designer, ils découvrent et pratiquent le design graphique, d’espace, d’objet et textile.

Ateliers tous les mercredis

4 6 ans 9h30h-10h45h

Découverte des pratiques créatives collaborative

Premiers pas dans l’univers du design à travers l’exploration des formes, des matières et des usages. Créer en manipulant, imaginer en jouant, penser en construisant ensemble.

7 12 ans 11h-12h30 et 14h-17h

Initiation aux pratiques et à la culture du design

Découverte de la démarche de conception et développement d’une pensée créative co-conception, expérimentation, prototypage et expression personnelle.

13 ans et + 17h30-20h

Approfondissement et préparation aux épreuves du bac et concours d’arts

Compréhension détaillée des concepts et des processus de design, accompagnement aux options artistiques, élaboration de portfolios, préparation aux épreuves orales.

Tarifs

À l’unité

Atelier 4-6 ans (1h15) 12 €

Atelier 7-12 ans et 13 ans + (1h30) 15 €

Atelier 7-12 ans (3h) 30 €

Abonnements au trimestre (10 séances)

4-6 ans (1h15) 110 €

7-12 ans et 13 ans + (1h30). 130 €

7-12 ans (3h) 260 €

Abonnements annuels (30 séances)

4-6 ans (1h15) 300 €

7-12 ans et 13 ans + (1h30). 400 €

7-12 ans (3h) 680 €

Stage vacances 5 demies journées 140 € .

13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie atelier@enfantsdesigners.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the workshop, children learn the designer?s methodology, discovering and practicing graphic, space, object and textile design.

Workshops every Wednesday

L’événement ATELIERS ENFANTS Montpellier a été mis à jour le 2026-02-04 par 34 OT MONTPELLIER