ATELIERS ENFANTS Montpellier
ATELIERS ENFANTS
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
À l’atelier, les enfants apprennent la méthodologie du designer, ils découvrent et pratiquent le design graphique, d’espace, d’objet et textile.
Ateliers tous les mercredis
4 6 ans 9h30h-10h45h
Découverte des pratiques créatives collaborative
Premiers pas dans l’univers du design à travers l’exploration des formes, des matières et des usages. Créer en manipulant, imaginer en jouant, penser en construisant ensemble.
7 12 ans 11h-12h30 et 14h-17h
Initiation aux pratiques et à la culture du design
Découverte de la démarche de conception et développement d’une pensée créative co-conception, expérimentation, prototypage et expression personnelle.
13 ans et + 17h30-20h
Approfondissement et préparation aux épreuves du bac et concours d’arts
Compréhension détaillée des concepts et des processus de design, accompagnement aux options artistiques, élaboration de portfolios, préparation aux épreuves orales.
Tarifs
À l’unité
Atelier 4-6 ans (1h15) 12 €
Atelier 7-12 ans et 13 ans + (1h30) 15 €
Atelier 7-12 ans (3h) 30 €
Abonnements au trimestre (10 séances)
4-6 ans (1h15) 110 €
7-12 ans et 13 ans + (1h30). 130 €
7-12 ans (3h) 260 €
Abonnements annuels (30 séances)
4-6 ans (1h15) 300 €
7-12 ans et 13 ans + (1h30). 400 €
7-12 ans (3h) 680 €
Stage vacances 5 demies journées 140 € .
13 Rue du Faubourg Saint-Jaumes Montpellier 34000 Hérault Occitanie atelier@enfantsdesigners.com
English :
At the workshop, children learn the designer?s methodology, discovering and practicing graphic, space, object and textile design.
Workshops every Wednesday
