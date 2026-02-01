Ateliers enfants On lit, on joue ! Librairie L’Ecureuil Bleu Seignosse
Ateliers enfants On lit, on joue ! Librairie L’Ecureuil Bleu Seignosse mercredi 11 février 2026.
Ateliers enfants On lit, on joue !
Librairie L’Ecureuil Bleu 1991 avenue Charles de Gaulle Seignosse Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Le mercredi 11 février, la librairie l’Ecureuil Bleu organise des ateliers ludiques pour les enfants On lit, on joue ! .
De 10h à 11h
– Pour les enfants de 3 à 5 ans
– Thème Princesses et pirates
De 15h à 16h
– Pour les enfants de 6 à 8 ans
– Thème Des mots pour jouer
Tarif 5€ ou gratuit pour l’achat d’un livre ou d’un jeu.
Lieu Librairie L’Ecureuil Bleu. 1991 avenue Charles de Gaulle à Seignosse.
→ Réservation obligatoire auprès de la librairie librairie@lecureuilbleu.fr ; 05 40 77 11 04 .
Librairie L’Ecureuil Bleu 1991 avenue Charles de Gaulle Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 77 11 04 librairie@lecureuilbleu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers enfants On lit, on joue !
L’événement Ateliers enfants On lit, on joue ! Seignosse a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Seignosse