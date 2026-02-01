Ateliers enfants On lit, on joue ! Librairie L’Ecureuil Bleu Seignosse

Ateliers enfants On lit, on joue !

Librairie L’Ecureuil Bleu 1991 avenue Charles de Gaulle Seignosse Landes

Le mercredi 11 février, la librairie l’Ecureuil Bleu organise des ateliers ludiques pour les enfants On lit, on joue ! .

De 10h à 11h

– Pour les enfants de 3 à 5 ans

– Thème Princesses et pirates

De 15h à 16h

– Pour les enfants de 6 à 8 ans

– Thème Des mots pour jouer

Tarif 5€ ou gratuit pour l’achat d’un livre ou d’un jeu.

Lieu Librairie L’Ecureuil Bleu. 1991 avenue Charles de Gaulle à Seignosse.

→ Réservation obligatoire auprès de la librairie librairie@lecureuilbleu.fr ; 05 40 77 11 04 .

