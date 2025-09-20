Ateliers enfants : origami et vice-versa ! Galerie des Beaux-Arts Bordeaux

Ateliers enfants : origami et vice-versa ! 20 et 21 septembre Galerie des Beaux-Arts Gironde

Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ateliers enfants

De 11h à 18h

Atelier Origami : Pars à la recherche de la cocotte en papier peinte dans l’une des œuvres, puis à ton tour, plie et façonne des animaux en origami !

Atelier Vice Versa : Un enfant qui boude, qui soupire ou qui tire la langue… Observe les émotions dans les œuvres de l’exposition puis crée la plus belle grimace !

À partir de 3 ans, en continu dans le jardin.

Galerie des Beaux-Arts Place du Colonel-Raynal, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/fr La galerie accueille les expositions temporaires du musée des Beaux-Arts.

Sa boutique, ouverte pendant les expositions temporaires, propose la vente de livres et d’ouvrages édités par le musée, le Guide des collections, des catalogues, livres d’art, posters, affiches et cartes postales…

Le maire Adrien Marquet décida la construction de cette galerie. Elle fut réalisée par l’architecte D’Welles de 1936 à 1939. Occupée par les services du ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale, elle retrouva sa vocation initiale en 1947. Sa façade est composée d’une porte monumentale surmontée des armes de la ville. Vous pourrez admirer à l’intérieur un très bel escalier dont la rampe du XVIIIe siècle fut offerte par la chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux.

