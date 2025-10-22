ATELIERS ENFANTS PARENTS LA CAFETIERE Aurignac
ATELIERS ENFANTS PARENTS
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 17:30:00
2025-10-22
Folklore Japonais & Yokaï avec l’association KJ Comminges
Deux ateliers sur inscriptions à La Cafetière ! Gratuit !
Atelier parents enfants Fabrique ton Yokaï en pâte à modeler auto durcissante à partir de 5 ans
Chasse aux Yokai et jeux à La Cafetière ! à partir de 7 ans
Pensez à vous inscrire !!! .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
Japanese Folklore & Yokaï with the KJ Comminges association
German :
Japanische Folklore & Yokai mit dem Verein KJ Comminges
Italiano :
Folklore giapponese e Yokaï con l’associazione KJ Comminges
Espanol :
Folclore japonés y Yokaï con la asociación KJ Comminges
