ATELIERS ENFANTS PARENTS LA CAFETIERE Aurignac mercredi 22 octobre 2025.

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

2025-10-22

Folklore Japonais & Yokaï avec l’association KJ Comminges

Deux ateliers sur inscriptions à La Cafetière ! Gratuit !

Atelier parents enfants Fabrique ton Yokaï en pâte à modeler auto durcissante à partir de 5 ans

Chasse aux Yokai et jeux à La Cafetière ! à partir de 7 ans

Pensez à vous inscrire !!! .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Japanese Folklore & Yokaï with the KJ Comminges association

German :

Japanische Folklore & Yokai mit dem Verein KJ Comminges

Italiano :

Folklore giapponese e Yokaï con l’associazione KJ Comminges

Espanol :

Folclore japonés y Yokaï con la asociación KJ Comminges

L'événement ATELIERS ENFANTS PARENTS Aurignac a été mis à jour le 2025-10-07