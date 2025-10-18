Ateliers enfants/parents – Vacances Créatives L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Les Vacances Créatives sont de retour !

Pendant les vacances scolaires, du mardi au samedi La Ressourcerie Créative vous propose des ateliers DIY ludiques et créatifs spécialement conçus pour les enfants/parents !

Libérez votre créativité et apprenez à détourner des objets du quotidien dans un moment dédié au partage et à l’échange entre enfants et parents !

Ces ateliers ont pour thématique l’upcycling.

– niveau débutant – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES



De 6 à 14 ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRES

Du samedi 18 au vendredi 31 octobre • 14h30 – 17h00

INSCRIPTION

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative