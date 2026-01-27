Ateliers enfants tour du monde Le Grand-Village-Plage
Ateliers enfants tour du monde Le Grand-Village-Plage mercredi 11 février 2026.
Ateliers enfants tour du monde
26 rue des Aires Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20€ l’atelier ou cartes ateliers x5 et x10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18
Pendant les vacances, on fait voyager l’imagination !
J’invite vos enfants à un véritable Tour du Monde créatif.
Chaque jour, une nouvelle destination, une nouvelle culture et une technique artistique différente à explorer.
26 rue des Aires Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 25 75 56 bernardolartiste17@gmail.com
English :
During the vacations, let your imagination travel!
I invite your children on a creative World Tour .
Every day, a new destination, a new culture and a different artistic technique to explore.
