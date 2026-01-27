Ateliers enfants tour du monde Le Grand-Village-Plage

Ateliers enfants tour du monde

Pendant les vacances, on fait voyager l’imagination !

J’invite vos enfants à un véritable Tour du Monde créatif.

Chaque jour, une nouvelle destination, une nouvelle culture et une technique artistique différente à explorer.

26 rue des Aires Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 25 75 56 bernardolartiste17@gmail.com

English :

During the vacations, let your imagination travel!

I invite your children on a creative World Tour .

Every day, a new destination, a new culture and a different artistic technique to explore.

