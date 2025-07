Ateliers équestres à la carte Sauveterre-de-Rouergue

Ateliers équestres à la carte Sauveterre-de-Rouergue mercredi 9 juillet 2025.

Ateliers équestres à la carte

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Début : Mardi 2025-07-09

fin : 2025-08-19

2025-07-09 2025-07-11 2025-07-15 2025-07-18 2025-07-21 2025-07-23 2025-07-28 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-08 2025-08-13 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-27

Diverses activités à la carte avec les chevaux vous attendent cet été, pour tous les niveaux et tous les âges !

Activités ouvertes à tous, de l’éveil psychomoteur à l’amélioration de la technique… Pour tous les goûts !

Baby Poney Un temps de jeu et de partage parent/enfant en compagnie des poneys ! A partir de 2 et jusqu’à 4 ans ! (Maxi 4 binômes, 2 minimum.)

Randos Ouvertes à tous les cavaliers et cavalières à partir de 8 ans qui sont autonomes en selle ou pas et ont déjà expérimenté le trot ! Randonnée de 3 heures, Galop 1 minimum. (Maxi 6 participants, minimum 3)

Stages équitation Ouverts à tous les cavaliers et cavalières à partir de 8 ans voulant découvrir ou se perfectionner dans les disciplines EquiFun (parcours de maniabilité et vitesse au choix), Voltige, Pony Games version jeux d’eau ! (Durée de 3 heures, maxi 6 participants, minimum 3) .

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 65 25 51 31 equi.lavanco@gmail.com

English :

A variety of à la carte activities with horses await you this summer, for all levels and all ages!

German :

Verschiedene Aktivitäten à la carte mit Pferden erwarten Sie diesen Sommer, für alle Niveaus und jedes Alter!

Italiano :

Quest’estate vi aspetta una serie di attività à la carte con i cavalli, per tutti i livelli e tutte le età!

Espanol :

Este verano le esperan numerosas actividades a la carta con caballos, para todos los niveles y todas las edades

