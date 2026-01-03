Ateliers équilibre Centre Social Ker Yann Rennes 9 – 30 janvier, les vendredis Ille-et-Vilaine

Peur de chuter ? Des appréhensions pour vous déplacer ?

Peur de chuter ou de rechuter, des appréhensions pour marcher, se déplacer ? Participez à ces ateliers et découvrez des techniques pour mieux se déplacer, s’asseoir et se lever en confiance, apprivoiser le sol, adoptez les bons réflexes en cas de chutes pour en diminuer les conséquences, prendre confiance en vous. En collaboration avec Siel Bleu et le CLIC.

Réunion d’information lundi 5 janvier à 14h au Centre social Ker Yann.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T10:30:00.000+01:00

02 23 46 85 70

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



