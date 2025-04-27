Ateliers Equilibre de Victorine

Rue Charles de Mangou Levet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-09 2026-04-30 2026-05-07

Le parcours de Victorine est composé de 4 ateliers proposés sur inscription avec le Club Générations Mouvement de Levet pour vous permettre de prendre en main votre santé et de maintenir votre autonomie.

Grâce aux 4 ateliers sur inscription, vous pourrez repérer les dangers, aménager et sécuriser votre logement. Adopter les bons gestes et postures du quotidien en prevenant les chutes et la perte d’autonomie. Bien sûr, vous reprendrez confiance en vous et maintiendrez vos activités favorites tout en développeant vos capacités physiques. .

Rue Charles de Mangou Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 21 00 96

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English :

Victorine invites you to get moving with a smile in these 4 workshops, available by registration.

L’événement Ateliers Equilibre de Victorine Levet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT LIGNIERES